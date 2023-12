Kim Jong Un pede para que militares se preparem para guerra 'a qualquer momento'

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, voltou a fazer ameaças contra a Coreia do Sul neste domingo (31). De acordo com a agência de notícias estatal KCNA, o chefe de Estado também ordenou a aceleração dos preparativos militares para uma "guerra" que poderia "estourar a qualquer momento".

Kim teceu críticas aos estadunidenses ao fim de uma reunião que durou cinco dias. No encontro, realizado na sede do Partido dos Trabalhadores da Coreia, foi anunciado o lançamento de três novos satélites espiões em 2024, a construção de drones e do desenvolvimento de capacidades de guerra eletrônica.

"Uma guerra pode eclodir a qualquer momento na península devido aos movimentos imprudentes dos inimigos para nos invadir", disse Kim durante a reunião.

O país asiático conduz uma escalada na realização de testes de armas, incluindo o lançamento do míssil balístico intercontinental mais poderoso, e em novembro pôs em órbita um satélite espião militar.

Em resposta às constantes ameaças, o Japão, os EUA e a Coreia do Sul intensificaram a cooperação em defesa. Recentemente, um sistema de compartilhamento de dados em tempo real sobre os lançamentos de mísseis foi ativado.

Kim considera a posição dos norte-americanos como uma provocação. "Devemos responder rapidamente a uma possível crise nuclear e continuar a acelerar os preparativos para pacificar todo o território da Coreia do Sul, mobilizando todos os meios e forças físicas, inclusive nucleares, em caso de emergência".

O mandatário da Coreia do Norte disse ainda que não buscaria mais a reconciliação e a reunificação com a Coreia do Sul, pois haveria uma "situação de crise persistente e incontrolável" na península. Seul e Washington seriam os culpados por isso, segundo ele.