Justiça da Coreia do Sul reconhece direitos de casal homoafetivo pela 1ª vez

Um tribunal sul-coreano proferiu nessa terça-feira (21) uma decisão histórica que reconhece, pela primeira vez, os direitos de um casal homoafetivo. Ativistas saudaram o veredicto como uma grande vitória para a comunidade LGBTQIA+.

O caso - que agora irá para o Supremo Tribunal - foi movido por um casal homossexual, So Seong-wook e Kim Yong-min, que moram juntos e realizaram uma cerimônia de casamento em 2019. No entanto, não tinha validade jurídica, já que a Coreia do Sul não reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Em 2021, So processou o Serviço Nacional de Seguro de Saúde (NHIS), que retirou seu parceiro como seu dependente após descobrir serem um casal gay.

Um tribunal inferior deu razão ao NHIS no ano passado, mas o Supremo Tribunal de Seul reverteu essa decisão nesta terça-feira, ordenando que a seguradora retomasse os benefícios para o parceiro de So como dependente.

"Estamos muito felizes. Não é apenas nossa vitória, mas também a de muitos casais homoafetivos e famílias LGBTQIA+ na Coreia", disse o casal após a sentença, de acordo com seu advogado Park Han-hee.

Sem razões fundadas

O tribunal decidiu que o NHIS não forneceu "razões racionais fundadas" para tratar as uniões do mesmo sexo de maneira diferente dos casamentos de união estável, de acordo com uma cópia do veredicto fornecida à AFP por Park.