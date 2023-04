Jovem que dizia ser Madeleine McCann é denunciada por ter imagens explícitas de crianças no celular

A jovem polonesa Julia Wendell, que dizia ser Madeleine McCann, foi denunciada à polícia dos Estados Unidos por ter imagens explícitas de crianças no celular.

A detetive particular Fia Johansoon, que investiga o caso e levou Julia para os Estado Unidos, entregou o aparelho à polícia da Califórnia afirmando que continha conteúdo sensível.

Segundo o jornal norte-americano Daily Mail, Julia negou as acusações e disse que já falou com a polícia da Polônia sobre o caso.

"Eu não tinha pornografia infantil no meu telefone. Eu não sou uma pedófila. Eu sou vítima de um pedófilo", disse Wendell ao jornal The Sun.

O porta-voz do departamento de polícia informou que não haverá pronunciamento sobre o caso. "Nossa equipe está fazendo uma análise detalha e vamos deixar deixá-la fazer seus deveres investigativos", disse Mike Woodroof.

Madeleine McCann

No início deste ano, Julia Wendell compartilhou em seu perfil no Instagram que e desconfiava ser Madeleine McCann, menina inglesa que desapareceu durante férias com a família em Portugal, em 2007.

O caso tem ampla repercussão internacional ainda hoje, uma vez que a garota não foi encontrada viva ou morta. Um teste de DNA feito por Fia constatou que Julia não tem nenhuma relação com Madeleine.

Wendell é polonesa, sem nenhuma conexão a raízes inglesas ou alemãs. Ela chegou a dizer que os pais de Madeleine, Gary e Kate, teriam aceitado fazer um exame de DNA. Contudo, eles não se manifestaram oficialmente.

Os pais da polonesa, por sua vez, se negaram a fazer os exames, alegando que a filha sofre de questões relacionadas à saúde mental e que sempre quis ser uma pessoa famosa. A própria polícia da Polônia já havia descartado a possibilidade de que Julia fosse Madeleine.