Jovem morre ao saltar de bungee jump sem estar com o equipamento de segurança na Colômbia

Uma jovem de 18 anos, identificada como Yecenia Morales, morreu ao pular de bungee jump antes de estar com o equipamento de segurança. O fato aconteceu no domingo (18), na Colômbia. As informações são do G1 e do jornal El Tiempo.

No local, estavam aproximadamente 100 pessoas para saltar do equipamento de um viaduto de quase 45 metros de altura. A vítima, que estava com o namorado na cidade de Fredonia, era uma das últimas da fila - ela seria a 90ª.

Engano

Yecenia Morales e o companheiro estavam se preparando para pular de bungee jump. Na ocasião, a jovem se confundiu e pulou de um viaduto antes de estar devidamente paramentada.

O namorado da vítima recebeu ordem para saltar, já que estava com o equipamento de segurança. Mas Yecenia Morales entendeu que o aviso era para ela.

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados para atendê-la, mas ela já estava sem vida antes da chegada da guarnição. Na unidade de saúde, a equipe médica informou que a jovem morreu de ataque cardíaco antes de chegar ao chão.

Sem autorização

É comum a prática de bungee jump em um viaduto que fica em uma antiga linha de trem na região de Antioquia, na Colômbia, localizada entre Fredonia e Amagá. Duas empresas prestam o serviço no local e se alternam aos fins de semana. De acordo com a imprensa local, o prefeito de Fredonia explicou que as duas empresas não têm autorização para oferecer o serviço.

