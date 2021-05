Jovem do Mali dá à luz a nove bebês após pensar que estava grávida de sete

A africana Halima Cissé, de 25 anos, deu à luz a nove crianças, nesta quarta-feira (5), em um hospital no Marrocos. Natural de Timbuktu, no norte do Mali, na África, a jovem já havia sido transferida para a unidade hospitalar marroquina para ser acompanhada durante a gravidez que até então pensava-se que era de sete bebês.

As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde do Mali. Segundo o órgão, ela teve cinco meninas e quatro meninos e "todos estão bem". Os especialistas estavam preocupados com a saúde da mãe e as chances de sobrevivência dos fetos.

"Até agora, a mãe e seus filhos estão bem", disse a ministra da Saúde, Fanta Siby, à AFP, indicando que havia sido informada pelo médico maliense que acompanhou a mãe ao Marrocos.

Eles estarão de volta ao Mali daqui a várias semanas, disse.

A ministra “felicita as equipes médicas do Mali e do Marrocos, cujo profissionalismo é a origem do desfecho feliz desta gravidez”, e “deseja aos bebês e à mãe uma vida longa”, segundo os seus serviços.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo