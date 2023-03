Jogador de boliche passa mal após esteira, descobre câncer e morre em menos de uma semana

O jogador de boliche Daniel Donnan, de 21 anos, morreu, na última segunda-feira (13), cinco dias depois de passar mal ao sair da esteira em uma academia na cidade de Bangor, na Irlanda do Norte. As informações são do Uol.

Daniel Donnan estava se exercitando quando começou a perder a força do lado direito do corpo após sair da esteira, conforme informou o irmão dele, Curtis Donnan.

Ao passar mal, o jogador foi levado a um hospital da região, onde realizou uma sequência de exames que detectou um câncer de testículo em estágio avançado. A doença já estava atingindo o cérebro e os pulmões.

O diagnóstico de câncer foi dado no dia 9 de março, um dia após a hospitalização do jogador de boliche.

Ainda conforme o Curtis Donnan, seu irmão já chegou ao hospital com hemorragias no cérebro. A equipe médica chegou a cogitar transferir o jogador para outra unidade hospitalar com quimioterapia de emergência, mas Daniel não resistiu e faleceu no dia 13 deste mês.

Daniel Donnan foi vice-campeão sub-25 de boliche em 2018 pela Associação de Boliche da Irlanda do Norte.