Joe Biden diz que objetos voadores abatidos provavelmente são de empresas privadas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira (16) que três Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) que invadiram o espaço aéreo são vinculados a empresas privadas, instituições de pesquisa ou de lazer.

Biden se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre o abate de um balão e os três OVNIs por caças aos estadunidenses. Segundo as autoridades dos EUA, o balão pertencia à China, e seria usado para espionar instalações militares do país.

A nação asiática, no entanto, negou as acusações, e afirmou que o balão estaria apenas realizando pesquisas meteorológicas.

Em seu discurso, Biden disse que irá conversar com o presidente chinês, Xi Jinping. “Não queremos uma nova Guerra Fria” e “seguimos falando com a China”, declarou.

“Espero falar com o presidente Xi e chegar ao fundo disso, mas não me desculpo por ter derrubado o balão”, acrescentou o democrata.

Quanto aos três objetos destruídos recentemente, Biden reconheceu, assim como outros funcionários americanos, que nenhuma evidência mostrou que tivessem “relação com o programa de balões espiões da China”, nem com “dispositivos de vigilância de outro país”.

“Esses três objetos provavelmente estavam vinculados a empresas privadas, atividades de lazer ou instituições de pesquisa científica”, disse.

Objetos voadores

Dois caças abateram um objeto do tamanho de um carro pequeno no estado do Alasca, na última sexta-feira (10). Assim como no episódio do balão, o abatimento foi ordenado por Biden, que havia sido notificado sobre o avistamento no dia anterior à empreitada.

No sábado (11), um objeto voador cilíndrico foi derrubado por um caça canadense. O artefato foi detectado pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, instituição formada a partir de uma parceria entre EUA e Canadá, que monitora o céu de ambas as nações.

Outro objeto foi avistado no Lago Huron, próximo à fronteira entre os dois países, e abatido por um míssil. Um oficial das Forças Armadas revelou que o objeto tinha estrutura octogonal e que, aparentemente, não carregava nenhuma carga.

“Não temos evidências de que tenha havido um aumento repentino da quantidade de objetos no céu”, explicou, “mas os vemos mais”, devido, em parte, a uma mudança nos parâmetros dos radares.

No discurso desta quinta, Biden disse que conversou com aliados sobre o programa de espionagem que, segundo ele, é operado pela China, e que pediu um “melhor levantamento” dos objetos voadores no céu americano.

Os outros objetos serão analisados para determinar sua natureza, seu uso e sua origem, mas é difícil recuperá-los, porque caíram sobre águas geladas ou áreas remotas, apontou na terça-feira John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional do governo americano.

O assunto envenenou as relações diplomáticas entre Estados Unidos e China, que acusam um ao outro de espionagem.