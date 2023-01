Jeff Beck, lendário guitarrista britânico, morre aos 78 anos

Jeff Beck, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, morreu aos 78 anos nessa terça-feira (10). De acordo com comunicado publicado pela família nas redes sociais, Beck "morreu pacificamente" após contrair uma meningite bacteriana.

"Em nome de sua família, é com profunda tristeza que comunicamos a notícia do falecimento de Jeff Beck. Depois de contrair repentinamente meningite bacteriana, ele faleceu pacificamente ontem. Sua família pede privacidade enquanto processa essa tremenda perda", diz a publicação.

Veja publicação

Carreira de Jeff Beck

Geoffrey Arnold Beck, mais conhecido como Jeff Beck, nasceu na Inglaterra em 1944. O músico ficou conhecido mundialmente ao entrar na banda The Yardbirds nos anos 1960 para substituir o também lendário guitarrista Eric Clapton.

O artista permaneceu no grupo por cerca de 20 meses, esteve em um disco e participou de gravações icônicas de grande sucesso. Ele também empreendeu uma bem-sucedida carreira solo.

Beck é vencedor de oito prêmios no Grammy, a maioria na categoria de melhor performance de rock instrumental e tem lugar cativo no Hall da Fama do Rock.