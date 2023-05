Japão estuda isentar visto de turismo para brasileiros

O Ministério das Relações Exteriores do Japão anunciou neste sábado (20) que poderá isentar brasileiros da necessidade de visto de turismo para entrar no país para estadias de curta duração. O prazo para essa medida começar a valer, porém, não foi informado.

A medida foi informada pelo Ministério após encontro do presidente Lula com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, na cúpula do G7, em Hiroshima. "O primeiro-ministro Kishida anunciou que o governo do Japão iniciaria procedimentos para a introdução da isenção de visto de curta duração para portadores de passaporte comum do Brasil", afirma a nota.

Legenda: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, em encontro durante a cúpula do G7, nesta sexta-feira (19) Foto: Ricardo Stuckert

No início de maio deste ano, o Governo Federal publicou um decreto que oficializou a retomada da exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A medida passará a valer a partir do próximo dia 1º de outubro.

A exigência de visto tinha sido retirada em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro. Porém, com base no princípio da reciprocidade, o Itamaraty resolveu voltar a pedir o documento, uma vez que brasileiros precisam de visto para ingressar nesses países.

Em seu perfil no Twitter, Lula disse que teve uma "ótima conversa" com o primeiro-ministro japonês. Entre os assuntos tratados, o presidente apontou a necessidade de serem retomadas e ampliadas as relações entre empresários e empresas do Brasil e do Japão.

Luiz Inácio Lula da Silva Presidente do Brasil "Temos laços culturais com o Japão e uma grande comunidade nipo-brasileira. A ampliação de nossa parceria será importante para o crescimento de nossos países"

Outras medidas anunciadas

O governo japonês informou, ainda, que discutiu com o Brasil desafios como "clima, alimentação, desenvolvimento e paz e estabilidade em meio a múltiplas crises globais" e afirmou que vai trabalhar junto ao Brasil para liderar a reforma do Conselho de Segurança da ONU. O Japão também prometeu um empréstimo de 30 bilhões de ienes (R$ 1 bilhão) para apoio à saúde e a outros setores do Brasil.