Israel e palestinos concordam com cessar-fogo em Gaza; trégua já começou

Israel e os grupos armados na Faixa de Gaza chegaram a um acordo sobre um cessar-fogo. A trégua começou a valer a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (13), segundo as fontes egípcias e palestinas.

O número foi confirmado por um membro dos serviços de segurança do Egito, país que atuou como mediador, e por uma fonte palestina. Procurado pela reportagem, um funcionário do governo israelense se recusou a comentar o assunto.

Os ataques aéreos israelenses já atingiram Gaza novamente, neste 13 de maio, em resposta ao disparo de foguetes de militantes enquanto os combates mortais recomeçavam após uma noite de relativa calma

Nas redes sociais, o conselheiro de segurança nacional de Israel, Tzahi Hanegbi, agradeceu ao presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, em nome do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e expressou o apreço de Israel pelos "esforços vigorosos do Egito para obter um cessar-fogo".

