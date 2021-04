Israel bombardeia Síria após ser atacado com míssil

O exército israelense informou, nesta quinta-feira (22), ter contra-atacado a Síria com bombardeios. Além de danos materiais, quatro soldados ficaram feridos. Israel havia sido atingido por um míssil no deserto de Neguev (sul), nas proximidades de uma instalação nuclear secreta.

"Um míssil terra-ar identificado como proveniente da Síria caiu no Neguev. Em represália (...), o exército israelense bombardeou a bateria desde a qual o míssil foi lançado e outras baterias sírias de mísseis terra-ar", afirmou o exército israelense em um curto comunicado.

A maioria dos disparos da Síria foi interceptada pelo escudo antimísseis israelense "Cúpula de Ferro".

Ofensiva

De acordo com a agência oficial síria Sana, o exército israelense lançou mísseis das colinas de Golã "contra posições nas imediações de Damasco".

"Nossa bateria de defesa antiaérea interceptou mísseis e fez cair a maioria deles nesta agressão que causou ferimentos em quatro soldados e alguns danos materiais", acrescentou a agência síria.

Os bombardeios destruíram baterias de defesa antiaérea em Dmeir, cidade que fica 40 km ao nordeste da capital síria, Damasco, onde teriam sido armazenadas armas que pertencem a milícias pró-Irã. A informação é da ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Anteriormente, o exército israelense indicou que as sirenes que alertam para ataques potenciais foram ativadas perto da localidade beduína de Abu Qrenat, situada a alguns quilômetros da central de Dimona.

Israel nunca reconheceu que dispõe de um arsenal nuclear, mas especialistas estrangeiros, que se baseiam em particular no testemunho de Mordechai Vanunu, um ex-técnico nuclear israelense, garantem que o Estado hebreu dispõe de 100 a 300 ogivas nucleares.

Uma fonte militar israelense disse à AFP que o míssil caiu em uma área aberta e não provocou vítimas ou danos. A imprensa de Israel indicou que o míssil não tinha como alvo a central de Dimona.

Vigilância

Apesar de o exército israelense não ter informado a localização exata da queda do míssil, um fotógrafo da AFP constatou uma grande presença de forças de segurança na área de Ashalim, a 40 km de Dimona, na região do Neguev.

Desde o início da guerra na Síria, em 2011, o Estado hebreu realizou centenas de bombardeios contra posições do poder sírio e seus aliados, as tropas iranianas e combatentes do Hezbollah libanês.

O país garante que tenta evitar que seu principal inimigo, o Irã, consiga se implantar na Síria, país fronteiriço com o Estado hebreu. O exército israelense realizou centenas de bombardeios na Síria, mas em raras ocasiões os reconheceu publicamente.



















































