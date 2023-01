Instagram e Facebook vão restaurar contas de Donald Trump nas plataformas, diz Meta

Dois anos após ter as contas suspensas no Facebook e Instagram, Donald Trump poderá voltar às atividades nas redes sociais. A Meta anunciou nesta quarta-feira (25) que irá "encerrar a suspensão" dos perfis do ex-presidente dos Estados Unidos em breve.

"O público precisa ouvir o que os políticos estão dizendo para tomar decisões", disse Nick Clegg, chefe de assuntos internacionais da Meta.

Ainda no comunicado, a empresa de Mark Zuckerberg diz que vai restabelecer as contas de Trump com "novas proteções para impedir reincidências".

A plataforma reforçou que irá continuar fiscalizando o conteúdo para garantir o respeito às diretrizes.

"Isso, no entanto, não significa que não haja limites para o que as pessoas podem dizer na plataforma. Quando há um risco claro de danos, algo realmente expressivo para que a Meta decida intervir no debate público, nós agiremos", disse o executivo.

Trump havia sido banido das plataformas digitais após a derrota nas urnas e a invasão do Capitólio, a sede do Legislativo americano, em 6 de janeiro de 2021. À época, ele foi acusado de usar as redes sociais para disseminar fakenews e incentivar apoiadores a cometer os ataques antidemocráticos.