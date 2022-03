Índia diz que disparou míssil no Paquistão acidentalmente

A Índia comunicou, nesta sexta-feira (11), que disparou acidentalmente um míssil contra o Paquistão. De acordo com as informações da CNN Brasil, a causa do disparo teria sido um “mau funcionamento técnico” durante a manutenção de rotina.

Na nota, o país asiático disse que não houve morte de civis. “Em 9 de março de 2022, durante uma manutenção de rotina, um mau funcionamento técnico levou ao disparo acidental de um míssil”, disse o governo. “Sabemos que o míssil caiu em uma área do Paquistão. Embora o incidente seja profundamente lamentável, também é uma questão de alívio que não houve perda de vidas devido ao acidente”, diz o comunicado.

Os dois países envolvidos concordaram em cessar ataques ao longo de fronteira disputada na Caxemira, no ano passado. Os vizinhos com armas nucleares assinaram um acordo de cessar-fogo ao longo da Linha de Controle em 2003, mas a trégua estava desgastada até a assinatura do cessar-fogo.