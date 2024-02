Incêndio no Chile: sobe para 122 o número de mortos em tragédia

O número de mortes em decorrência dos incêndios florestais que atingem o Chile subiu para 122 nesta segunda-feira (5). Centenas de casas foram destruídas pelas chamas, que se intensificaram na sexta-feira (2). As informações são do g1.

Equipes continuam atuando no combate aos focos de incêndio. As regiões com áreas mais atingidas são Viña del Mar, onde há cerca de 370 pessoas desaparecidas, segundo a prefeita Macarena Ripamont, e Valparaíso.

Veja também

Na noite desta segunda-feira, o presidente do país, Gabriel Boric Front, anunciou através das redes sociais que encarregou a ministra do Desenvolvimento Social e Família, Javiera Toro Cáceres, de liderar as tarefas de reconstrução das áreas afetadas pelos incêndios na região de Valparaíso.

"Nos próximos dias será anunciado o responsável técnico do processo de reconstrução. Com trabalho conjunto realizaremos esta tarefa!", escreveu o político no X. Mais cedo, o presidente decretou luto nacional por dois dias e determinou envio de ajuda militar e de saúde à região.

Segundo Boric, os incêndios florestais deste fim de semana são a maior tragédia que o país enfrenta desde o terremoto de 27 de fevereiro de 2010.