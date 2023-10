Incêndio em três boates vizinhas deixa pelo menos 13 mortos na Espanha

Um incêndio que atingiu um complexo de boates na cidade espanhola de Múrcia, no sudeste da Espanha, deixou pelo menos 13 pessoas mortas e outras feridas, na madrugada deste domingo (1º).

Os serviços de emergência locais continuam os trabalhos de busca de outras possíveis vítimas do sinistro, que teve início por volta das 6h de hoje (1h no horário de Brasília) em uma das boates, se espalhando para as demais.

Autoridades informam que pelo menos 4 pessoas ficaram feridas, e que a maioria dos mortos foi encontrada na boate La Fonda, onde o telhado chegou a desabar, segundo Diego Seral, da Polícia Nacional da Espanha.

De acordo com o prefeito da cidade de Múrcia, José Ballesta, as autoridades investigam a causa do incêndio.

Os bombeiros afirmam que o fogo foi controlado duas horas após o início do incêndio, mas que o telhado que desabou na boate La Fonda dificulta o acesso ao interior do local.

A prefeitura de Múrcia e o presidente da Comunidade Autônoma da Região de Múrcia, Fernando López Miras, decretaram luto oficial de três dias em respeito às vítimas.