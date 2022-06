Incêndio em Bangladesh deixa pelo menos 37 mortos e 300 feridos

Um incêndio no depósito de contêineres "Container Depot" deixou pelo menos 37 mortos e mais de 300 feridos em Bangladesh, país localizado no sul da Ásia. Conforme a CNN Brasil, citando a agência de notícias estatal do país, o incidente resultou em explosões no local.

O fogo teve início na noite do último sábado (4), em Sitakunda, no distrito de Chittagong. Desde então, os bombeiros e a polícia estão tentando apagar as chamas e resgatar as vítimas no local, porém, alguns estão entre os feridos do incêndio.

Além disso, a quantidade de óbitos ainda pode aumentar, devido ao estado crítico como muitas vítimas foram resgatadas.

De acordo com o comissário divisional de Chattogram, Asharf Uddin, as famílias dos mortos, assim como os feridos e as famílias, devem receber recompensa financeira aproximada de US$ 560, valor que representa cerca de R$ 2.674.

