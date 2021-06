Incêndio atinge estação de metrô em Londres

Um grande incêndio atingiu estabelecimentos perto de uma estação de trem e metrô no centro de Londres, capital da Inglaterra, na manhã desta segunda-feira (28). Nenhum ferido foi registrado.

Não há informações sobre a causa do fogo. Vídeos do local mostram que uma explosão no local, sob os arcos de um viaduto. Uma fumaça densa e escura se formou.

O fogo foi controlado por volta de 12h (horário de Brasília), segundo informou o Corpo de Bombeiros de Londres no twitter. A corporação deve seguir no local nas próximas horas.

Cerca de 100 bombeiros trabalharam para debelar o fogo. A estação Elephant Castle foi evacuada e diversas ruas foram bloqueadas, segundo os os serviços de resgate.

"O incidente não é considerado de natureza terrorista", informou a polícia de Londres.

Pelo menos três estabelecimentos comerciais localizados sob os trilhos da estação pegaram fogo, assim como três carros estacionados perto e uma cabine telefônica.

