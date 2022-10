Idosa japonesa perde R$ 160 mil para golpista que se passava por astronauta russo

Uma idosa japonesa foi vítima de um golpe 4,4 milhões de ienes — cerca de R$ 160 mil — por uma pessoa que se passava por um astronauta russo. O golpista disse à senhora que precisava do dinheiro para retornar à Terra.

A vítima teria conhecido o falso astronauta em junho por meio do Instagram, em um perfil com fotos do espaço. Segundo o jornal Yomiuri Shimbum, Os dois começaram a trocar mensagens e a pessoa disse trabalhar na Estação Especial Internacional, onde astronautas tem acesso limitado a internet e celular.

"Dizer isso mil vezes não será suficiente, mas continuarei dizendo. Eu te amo", escreveu o golpista no aplicativo de mensagens "Line". Ele chegou a pedir a idosa em casamento, afirmando querer começar uma vida no Japão, conforme a emissora TV Asahi.

Dinheiro para voltar à Terra

Após fazer juras de amor à japonesa, o falso astronauta começou a pedir dinheiro para custear o retorno do espaço. Ela fez o pagamento em cinco parcelas, entre 19 de agosto e 5 de setembro.

A idosa desconfiou que havia caído em um golpe quando os pedidos financeiros não pararam. Ela entrou em contato com a polícia e explicou o caso. A investigação do crime está a cargo da Delegacia de Polícia de Higashiomi, na província de Shiga.

