Idosa é presa nos EUA por se recusar a usar máscara em agência bancária

Uma idosa de 65 anos foi presa no Texas após se recusar a usar máscara dentro de uma agência bancária. No Estado norte-americano, o uso de máscara não é obrigatório em espaços públicos, mas os estabelecimentos privados podem exigir que os clientes as usem durante o atendimento.

Legenda: Segundo a polícia local, ela foi acusada de invasão e resistência a prisão Foto: Reprodução

O incidente ocorreu um dia após o Texas acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos. "A lei diz que eu não tenho de usar máscara", disse a mulher durante a abordagem.

Em um vídeo gravado por uma câmera no uniforme do policial, a mulher se recusa a colocar o item de proteção. Na abordagem, ela resiste a prisão e é imobilizada por um policial que a algema e depois a retira do local.

No estabelecimento, os demais clientes apoiaram a ação policial. Segundo a polícia local, ela foi acusada de invasão e resistência a prisão.

