Idosa de 104 anos morre dias após saltar de paraquedas e bater recorde

Dorothy Hoffner, idosa que fez história ao pular de paraquedas aos 104 anos, morreu dias após o feito em Chicago, nos Estados Unidos. Conforme o jornal norte-americano The New York Times, ela faleceu enquanto dormia entre o último domingo (8) e a segunda-feira (9).

O falecimento foi informado pelo enfermeiro Joe Conant, que conhecia a idosa há cerca de 5 anos e era tratado com um neto por ela. A causa da morte ainda não foi determinada, segundo informações da CNN.

O enfermeiro ainda contou que no início Dorothy não ficou "entusiasmada" com seu feito no salto de paraquedas, mas, no fim de semana, “ela viu isso como uma oportunidade de conhecer novas pessoas”.

Guinness

A idosa entraria para o livro dos recordes, o Guinness, após saltar do Skydive Chicago no dia 1º de outubro. Ela foi a pessoa mais velha a pular de paraquedas.

“Foi incrível ajudar nossa amiga de 104 anos na tentativa de se tornar a pessoa mais velha do mundo a fazer um salto de paraquedas. Ela nos lembrou no último domingo que a idade é apenas um número e a beleza da vida está a apenas um salto de distância”, disse o perfil do Guinness.