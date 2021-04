Idosa aproveita vacinação contra Covid-19 para denunciar maus-tratos da família

Uma idosa de 85 anos aproveitou o momento em que era vacinada contra a Covid-19, no domingo (4), para pedir ajuda e denunciar maus tratos da própria família. O caso aconteceu em Iztapalapa, no México.

A mulher foi ao posto de vacinação acompanhada da filha e do genro. No local, ela entregou um bilhete ao enfermeiro que lhe aplicou a primeira dose da vacina, segundo informou a Secretaria de Segurança Cidadã da Cidade do México.

Nele, a idosa contou ser mantida trancada em casa por outras razões, e não devido à pandemia. Disse, ainda, sofrer humilhações e viver em condições deploráveis.

Com as informações, o profissional acionou os policiais que faziam a segurança do posto de imunização. O casal foi preso e a idosa levada para um lugar seguro. O caso será levado para o Ministério Público e será investigado.