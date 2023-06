Homem usou mochilas para conter autor de ataque na França; entenda o caso

O homem que tentou impedir o ataque em um parque infantil em Annecy, no leste da França, ocorrido na quinta-feira (8), chamou atenção ao prestar ajuda enquanto segurava duas mochilas, utilizadas para impedir os golpes do envolvido no crime em que seis pessoas acabaram feridas. Henri d'A., de 24 anos, tem sido visto como herói no país.

As imagens do ataque mostram as pessoas em choque durante o acontecimento no parque enquanto Henri, morador de Paris, usou as mochilas contra o homem. A intenção seria retirá-lo do perímetro onde estavam os bebês.

Após usar as mochilas como proteção, Henri chegou a se livrar de uma delas para correr atrás do homem sírio. Ele passou a ser tratado como o 'herói da mochila', na França.

A passagem por Annecy ocorreu por conta de um tour, feito por Henri, para conhecer as catedrais do próprio país. A pé ou de carona, ele passa por várias cidades para registrar as visitas e publicá-las nas redes sociais.

Com a repercussão das imagens do ataque, ele resolveu divulgar vídeo agradecendo pelas mensagens recebidas por meio das redes. "Obrigado por todas as suas mensagens de apoio! Estou pensando particularmente nas vítimas e em seus pais. Espero que eles saiam disso. A aventura não para! Vejo vocês em breve", disse ele, explicando também que deve continuar as viagens pela França.

Prisão após ataque

O homem responsável pelo ataque, que é um refugiado sírio, foi preso logo após o ocorrido, deixando seis feridos e quatro crianças em um estado crítico.

Segundo a ex-esposa dele, com quem ele tem uma filha de três anos, o homem estava tendo "pensamentos ruins" e vivia em uma igreja nos últimos quatro meses. As informações é de que ele havia deixado a Suécia por não ter obtido a nacionalidade do país.

A mãe dele afirmou estar em situação de choque com o ocorrido. "Ela dizia que ele nunca estava bem, sempre deprimido, com pensamentos ruins, não queria sair de casa, não queria trabalhar", comentou sobre o contato com a ex-nora.

Agora, a Justiça abriu investigação por tentativas de assassinato, descartando "motivação terrorista" até então. Conforme a promotora de Annecy, Line Bonnet-Mathis, o agressor não agiu sob efeitos de drogas ou álcool.

Além disso, a primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, apontou que o homem não tinha antecedentes judiciais ou psiquiátricos conhecidos, mas ele deve ser submetido a um exame psiquiátrico neste momento.

Refugiado sírio, ele obteve proteção na Suécia em 2013, onde viveu por dez anos, mas se mudou para a França no fim de 2022, onde solicitou asilo em novembro, segundo apontam fontes internacionais.

Estado crítico

Seis pessoas ficaram feridas no ataque, entre elas quatro crianças, que se encontram em estado crítico atualmente.

Enquanto isso, há também um adulto em estado grave, segundo a promotora de Annecy. As quatro crianças, entre elas uma holandesa e uma britânica, foram levadas para Genebra (Suíça) e Grenoble, depois de um primeiro atendimento no local.