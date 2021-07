Homem perde vinho de R$ 18 mil guardado por 17 anos após filha usá-lo em sangria

Uma festa entre colegas em Madrid, na Espanha, no último sábado (3), acabou com uma garrafa de vinho de 2 mil e 500 euros sendo usada para fazer um drink chamando 'sangria'. A história inusitada chamou atenção pelo sofrimento do dono da garrafa, pai da jovem que organizou a festa.

Pete Jones guardou o vinho Petrus, feito na tradicional região de Pomerol, na França, por cerca de 17 anos. O valor da garrafa convertido para o real chega a quase R$ 18 mil.

Conforme informações do Olive Press, ele permitiu que a filha de 19 anos, Lara, organizasse um evento para os amigos em casa. Entretanto, o prejuízo com a garrafa de vinho não era o esperado.

Na manhã seguinte à festa, Pete Jones lembrou que o vinho havia ficado exposto na sala, então resolveu questionar a filha sobre o ocorrido.

"Isso é o que acontece quando você deixa sua filha adolescente fazer uma festa e vai dormir às duas da manhã", escreveu nas redes sociais.

Foto: reprodução/Twitter

"Espero que não tenha sido caro pois acho que meus amigos beberam", disse a moça. Após procurar pela garrafa, Jones a encontrou completamente vazia.

"Só estou arrasado porque, após guardá-lo por 17 anos, nem mesmo pude prová-lo", lamentou em uma publicação nas redes sociais.

Para sangria

Outro lamento do espanhol foi por conta do uso do vinho. "O pior é que eles [os amigos da filha] também não provaram, porque fizeram sangria", brincou.

Isso porque a sangria, bebida comum em território espanhol, mistura vinho, refrigerante, frutas e especiarias. Além disso, pode ter variações, com uso de suco em algumas delas.

Dessa forma, segundo o pai, os jovens não provaram o real sabor do vinho guardado por 17 anos desde a data da compra, feita em 2004. Segundo ele, o ano era especial, pois marcou o nascimento da filha mais nova.

