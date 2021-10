Homem negro paraplégico é retirado à força do próprio carro por policiais nos EUA

Um homem negro foi retirado à força do próprio veículo por policiais de Dayton, no estado de Ohio, Estados Unidos, no último dia 30 de setembro. Em vídeo que circula pela Internet, os agentes ordenam que Clifford Owensby, 39, saia do carro, mas ele alega repetidamente que não consegue fazer isso por ser paraplégico. Mesmo assim, ele é puxado pelo braço e pelo cabelo pelos policiais.

“Estão me machucando! Alguém ajuda!”, grita Owensby, que é jogado ao chão.

Segundo informações do O Globo, o Departamento de Polícia de Dayton está investigando o caso. As autoridades locais teriam alegado que os policiais pararam Owensby na via pública por ele ter saído de uma residência suspeita de envolvimento com drogas. Além disso, os agentes disseram que encontraram em torno de US$ 22.450 no veículo.

Em comunicado divulgado na última sexta-feira (8), disponível no YouTube, o Departamento de Polícia de Dayton alega que os agentes ofereceram ajuda para Owensby sair do veículo, mas ele teria se recusado. Na parte traseira do carro, de acordo com a Polícia, três crianças de aproximadamente 3 anos de idade viram a cena.

Owensby, porém, ainda conforme O Globo, não foi acusado de nenhum crime relacionado a drogas.