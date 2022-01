Homem mais velho do mundo morre aos 112 anos

Homem mais velho do mundo, o espanhol Saturnino de la Fuente Garcia, faleceu aos 112 anos e 341 dias, de acordo com informações do Guinness World Records nesta quarta-feira (19). Garcia morreu a apenas 24 dias de completar 113 anos.

Nascido em Ponte Castro, na província de León, em 11 de fevereiro de 1909, ele era proprietário de um negócio de calçados. Garcia se casou com Antonina Barrio Gutiérrez, em 1933, e o segredo de sua longevidade era viver "sem machucar ninguém", segundo a publicação do Guiness.

Saturnino de la Fuente ganhou o título de homem mais velho do mundo em setembro de 2021. Ele deixa a mulher, sete filhas, 14 netos e 22 bisnetos.