Homem finge a própria morte 'para dar lição' e chega em funeral de helicóptero

Um homem fingiu a própria morte para dar uma 'lição' em amigos e familiares sobre amor. O tiktoker David Baerten realizou o experimento com a ajuda da esposa e reapareceu no funeral de helicóptero dias após a morte, na Bélgica.

Nas imagens, gravadas no último domingo (11), é possível ver várias pessoas se emocionando e correndo para abraçar Baerten. Na quinta-feira (8), a esposa do tiktoker fez uma publicação informando que o marido havia falecido. Filhos do casal só souberam que a publicação era mentira na sexta-feira (9).

Surpresa em funeral

"Olá a todos, bem-vindos ao meu funeral", dizia o tiktoker em vídeo para os convidados do evento fúnebre. Alguns minutos após o vídeo, o homem chegou ao local em um helicóptero.

À rádio belga RTBF, ele informou que o objetivo do experimento era ensinar sobre amor ao próximo ainda em vida. "Fingi a minha morte e vi as pessoas que realmente se importam comigo, que vieram me ver", contou.

Repercussão nas redes

A atitude do tiktoker foi alvo de críticas e memes na internet. Um usuário do twitter disse que "ninguém acreditaria em uma próxima vez". "Esse homem foi mestre na arte de chamar atenção somente para ele mesmo. Bravo", escreveu outro internauta.

"Essa é uma forma de fazer com que uma pessoa nunca fale com você novamente", criticou um usuário do twitter.

O tiktoker rebateu as críticas e disse que não queria magoar ninguém. Disse ainda que ficou satisfeito com o resultado, embora não esperasse a grande repercussão obtida.