Homem é preso na Disney da França após tentar encenar casamento com menina de 9 anos

Um britânico de 22 anos foi preso no último sábado (21), na França, após reservar o Disneyland Paris para "encenar" um casamento com uma criança de nove anos. Segundo o portal de notícias Le Parisien, além do suspeito, foram detidas três pessoas, incluindo a mãe da criança.

A suposta cerimônia aconteceu ao amanhecer, antes do horário padrão de funcionamento do parque, como pede a organização local. À polícia, o suspeito afirmou que o objetivo era gravar um vídeo para a internet.

Um funcionário revelou à AFP que a equipe do parque acreditava se tratar de um casamento real. "Em nenhum momento se falou que seria uma gravação. A gente achou mesmo que ia assistir a um casamento […] Todo mundo ficou chocado, ninguém esperava por isso", disse.

Além dos noivos e da família da criança, a cerimônia também contava com mais de 100 convidados. Eles teriam sido recrutados pelas redes sociais para "ensaiarem um casamento na Disney".

Segundo a emissora BFM TV, os figurantes foram levados ao parque em ônibus e ressaltou que todos os figurantes receberam pulseiras rosas com os nomes dos "noivos".

Uma das pessoas detidas contou à emissora que foi contratada para interpretar o pai da nova por 2 mil euros (cerca de R$ 75 mil). Ele também destacou ter descoberto o envolvimento da menina apenas no dia.

O que dizem as autoridades?

Conforme o Ministério Público de Meaux, foram detidos o suposto noivo, a mãe da menina, uma ucraniana de 41, e duas pessoas de nacionalidade letã, de 55 e 24 anos. Um exame médico foi realizado com a criança e não foram encontrados traços de violência ou coação.

"A prisão preventiva do suspeito britânico e de um cidadão letão foi prorrogada sob acusações de fraude e lavagem de dinheiro", completa o comunicado.

Já segundo a Disneyland Paris imediatamente após tomarem conhecimento da idade da "noiva", o evento foi encerrado e as autoridades acionadas. A Disney afirma ainda que vai cooperar com as investigações.