Homem é internado por excesso de vitamina D; entenda os riscos

Um homem no Reino Unido teve uma overdose de vitamina D e precisou ser internado após apresentar vômitos recorrentes, náuseas, dores abdominais, diarreia e outros sintomas decorrentes do quadro, chamado de hipervitaminose D. As informações são do jornal O Globo.

Especialistas britânicos alertaram sobre o fato em publicação na revista científica BMJ Case Reports e chamaram atenção para os riscos da ingestão excessiva da substância. Segundo os responsáveis pelo caso, o problema de saúde está em alta e representa uma série de riscos à saúde.

O paciente começou a manifestar os sinais cerca de um mês após começar um regime de suplementação de diversas vitaminas, e os problemas, que envolveram ainda cãibras nas pernas, zumbido no ouvido, boca seca, e aumento da sede e perda de peso, duraram por aproximadamente três meses antes de ele ser levado ao hospital.

Entre os compostos, foi relatada uma ingestão diária de 150.000 UI (unidade internacional utilizada para vitaminas), embora o recomendado seja de no máximo 400 UI por dia. No hospital, exames de sangue mostraram que ele tinha níveis além do normal de cálcio e que a taxa de vitamina D estava sete vezes acima do considerado suficiente para o corpo.

“Globalmente, há uma tendência crescente de hipervitaminose D, uma condição clínica caracterizada por níveis elevados de vitamina D no sangue”, escreveram os pesquisadores. “Este relato de caso destaca ainda mais a toxicidade potencial de suplementos que são amplamente considerados seguros até serem tomados em quantidades ou em combinações inseguras”, alertam. Intoxicação pode durar semanas

Devido ao tempo longo que a substância leva para ser absorvida, de aproximadamente dois meses, os sintomas de quadros de intoxicação podem durar por muitas semanas, segundo explicam os pesquisadores. Os sinais, que são variados, geralmente estão ligados ao consequente excesso de cálcio no sangue. Eles podem ser neurológicos, como sonolência; confusão; apatia; psicose; depressão, ou sentidos pelo corpo, como a dor abdominal; vômitos; constipação; úlceras; pressão alta; insuficiência renal, entre outros.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo