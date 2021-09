Homem é condenado após injetar sêmen em nádega de mulher em supermercado; veja vídeo

Um homem de 53 anos foi condenado após agredir uma mulher injetando sêmen nela com uma seringa. O caso ocorreu em fevereiro de 2020 em Churchton, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, e foi registrado em câmeras de segurança. As informações são do jornal Metrópoles.

A vítima, identificada como Katie Peters, devolvia o carrinho de compras no supermercado Christopher’s Fine Foods quando foi atacada pelo agressor, Thomas Stemem. Após ser furada, ela gritou e perguntou se o homem a tinha queimado com um cigarro.

Ao voltar para casa, Katie notou uma pequena mancha vermelha em suas nádegas, percebendo que a calça estava molhada na região atingida.

Segundo o portal britânico The Mirror, a vítima ligou para o filho por começar a sentir uma queimação na área, com uma ferida parecida com a de uma punção. Ao canal de notícias Fox5, ela disse não ter ideia do que estava na agulha. "Poderia ser veneno de rato, HIV, eu não sei o que tinha na agulha", relatou.

O ferimento chegou a aumentar para cerca de 10 centímetros, o que motivou a busca por um hospital.

Substância desconhecida por uma semana

A vítima ficou sem saber a substância injetada nela por cerca de uma semana. O líquido só foi identificado depois de policiais reconhecerem o homem a partir das gravações e encontrarem, no carro dele, uma seringa com o material.

Relembre caso parecido no Brasil País Polícia abre inquérito para investigar "maníaco da seringa" no Carnaval

Na casa de Thomas, os agentes também encontraram nove seringas vazias com resquícios do material espalhadas no local.

A prisão do criminoso se deu uma semana após o ataque. Agora condenado, Thomas deverá cumprir pena de dez anos de prisão, além de cinco anos em liberdade condicional por agressão de segundo grau contra uma jovem de 17 anos.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo