Homem de 40 anos morre após ficar preso em estátua de dinossauro na Espanha

Um homem de 40 anos faleceu após ficar preso no interior de uma estátua de dinossauro em Santa Coloma de Gramanet, cidade próximo à Barcelona, Espanha. A informação foi divulgada pela polícia nesta terça-feira(25).

Ainda não se sabe as causas que levaram a vítima a entrar no enorme estegossauro decorativo, de onde não conseguiu sair, disse à AFP uma porta-voz da Mossos d'Esquadra, a polícia catalã.

"Tudo aponta para uma morte acidental", afirmou a porta-voz, que disse que, após investigar os fatos, a polícia não encontrou "nenhum indício de criminalidade".

O homem foi encontrado após as autoridades receberem um aviso no sábado (22). Segundo a imprensa catalã, um pai e o filho, que brincavam no local, descobriram haver um corpo na estátua jurássica, elemento decorativo de cinemas próximos já fechados, e alertaram a polícia.

"Fomos ao local e vimos que, dentro do dinossauro, havia uma pessoa morta", relatou a porta-voz.

Para poder retirar o corpo, os bombeiros tiveram que cortar uma das patas da escultura, feita de uma estrutura metálica recoberta de papel-machê.

Fontes policiais citadas pela imprensa informaram que as hipóteses em andamento são de que o homem entrou no dinossauro para dormir ali, ou tentar recuperar algum objeto, como um telefone celular, que pode ter caído ali e ficou preso.

Às vezes usado por pessoas sem-teto para pernoitarem, o dinossauro tinha uma placa, na barriga, que podia ser removida. Foi por ela que o homem conseguir entrar na escultura.