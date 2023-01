Homem começa aposta com R$ 8 e acaba ganhando R$ 33,5 milhões em meia hora

O britânico Michael Clark resolveu aproveitar o tédio do feriado de Natal para entrar em um site de apostas. Ele começou com um valor pequeno, apenas 1,40 libra - equivalente a R$ 8,70.

Após meia hora, ele comemorou ter conseguido multiplicar o dinheiro para 5 mil libras. O valor (e a sorte), no entanto, eram bem maiores do que isso. Na verdade, Michael ganhou 5,4 milhões de libras - equivalente a R$ 33,5 milhões.

"A princípio pensamos que devia ter sido um engano, e então começamos a nos abraçar quando percebemos que era real", disse o britânico, que mora em NewsCastle, na Inglaterra.

Após receber a quantia, ele resolveu abandonar o emprego em uma clínica de saúde mental para realizar um dos sonhos: comprar uma casa no campo. É lá que ele pretende morar com a noiva Sherelle Pooley e as duas filhas do casal.

"Eu simplesmente não conseguia parar de chorar, e de jeito nenhum eu iria dormir naquela noite tendo ganho uma quantia tão grande de dinheiro. Agora podemos facilmente nos casar e comprar nossa casa no campo", completou.

Outros sonhos também devem ser realizados após a surpresa de faturar milhões. Além de comprar um carro, Michael também quer viajar para o Caribe na lua de mel.