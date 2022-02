Helicóptero cai perto de banhistas em praia de Miami Beach, nos Estados Unidos, e deixa dois feridos

Um helicóptero caiu a poucos metros de banhistas em uma praia de Miami Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu às 13h20 do horário local (15h20 do horário de Brasília) de sábado (19).

Duas pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas ao hospital, segundo a polícia de Miami Beach.

O vídeo do acidente foi compartilhado nas redes sociais da Polícia de Miami Beach. No Twitter, a Polícia informou que três pessoas ocupavam o helicóptero e duas foram transportadas para um hospital.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.



1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle