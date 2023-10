Guarda Costeira dos EUA recupera peças restantes do submarino Titan

A Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou, nessa terça-feira (10), a recuperação de destroços restantes do submersível Titan, incluindo supostos restos humanos. O submarino desapareceu em junho, durante expedição da OceanGate para explorar destroços do Titanic nas profundezas do Oceano Atlântico. As cinco pessoas a bordo morreram.

A missão foi conduzida sob um acordo com a Marinha e aconteceu no último dia 4, segundo a Guarda Costeira. Os supostos restos humanos foram transportados para análise de profissionais médicos dos Estados Unidos.

Investigação

O submersível Titan desapareceu no dia 18 de junho, e investigadores acreditam que ele implodiu ao descer nas águas do Atlântico Norte. Estavam a bordo: o piloto Stockton Rush, CEO da OceanGate, a empresa que liderava a expedição; o explorador e bilionário britânico Hamish Harding; Shahzada e Suleman Dawood, pai e filho de uma importante família paquistanesa; e o explorador francês e especialista em Titanic Paul-Henry Nargeolet.

Segundo o Conselho de Investigação Marinha da Guarda Costeira, investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA e do Conselho de Segurança nos Transportes do Canadá se juntaram à missão.

A Guarda Costeira está em contato com agências de investigação internacionais para agendar uma revisão conjunta das evidências e determinar as próximas etapas para testes forenses.

O Conselho de Investigação Marinha seguirá com análises e entrevistas com testemunhas antes de uma audiência pública sobre o caso. Após a tragédia, a OceanGate encerrou suas atividades.