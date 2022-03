Governo ucraniano pede à Rússia que não destrua Catedral de Santa Sofia, em Kiev

De acordo com informações recolhidas pelos serviços de inteligência ucranianos, a Catedral de Santa Sofia está na mira dos ataques russos. A Embaixada da Ucrânia no Vaticano pediu, nesta terça-feira (1º), ao governo russo que não destruísse o templo, que é considerado patrimônio da humanidade pela Unesco.

Nas redes sociais, a embaixada da Ucrânia no Vaticano publicou o apelo. "Nós apelamos para os russos: não cometam esse crime", escreveram.

ATTENZIONE!!!



Secondo i dati di intelligence, i russi stanno preparando un attacco aereo su la Cattedrale di Santa Sofia in Kyiv (patrimonio dell'umanità dell'UNESCO).



La Catadrale del XI secolo, è perla dell'Ucraina.



APPELLIAMO AI RUSSI - NON COMMETTERE IL CRIMINE!!! — UKR Emb to HOLY SEE (@UKRinVAT) March 1, 2022

A Catedral tem uma construção do século 11, quando foi encomendada por Yaroslav, governante da capital à época. Localizada na região do centro antigo de Kiev, a igreja já esteve sob a mira de ataques na década de 30, quando a União Soviética planejava destruir a estrutura. No entanto, o apelo de historiadores e do governo francês fez com que os soviéticos desistissem do ataque.

No sexto dia de conflito, a situação da capital Kiev fica ainda mais delicada e os ucranianos temem novos ataques à capital.