Gêmeos canadenses se tornam os mais prematuros do mundo

Um casal de irmãos canadenses se tornou os gêmeos mais prematuros do mundo. Adiah Laelynn e Adrial Luka Nadarajah nasceram com exatas 22 semanas de gestação. Em geral, uma gravidez dura 40. O recorde foi reconhecido pelo Guiness World Records após completarem 1 ano de vida - no dia 4 de março. O recorde anterior era de gêmeos de Lowa, nos Estados Unidos, que nasceram em 2015 com 22 semanas e 1 dia.

Além disso, Adiah e Adrial formaram a dupla mais leve de prematuros a sobreviver, com o menino pesando 420 gramas e a menina com 330.

Shakina Rajendram, mãe dos bebês, foi levada às pressas ao hospital, com apenas 21 semanas e cinco dias de gestação, após sentir contrações, dores extremas e ter sangramento. No local, os médicos disseram que os bebês "não eram viáveis" e tinham "zero por cento de chance de sobrevivência", devido à idade gestacional, e que nada poderia ser feito para salvá-los.

"Quando entrei em trabalho de parto, foram negadas aos bebês todas as medidas de suporte à vida no hospital em que fui internada", revelou a mãe que alguns meses antes já havia perdido um bebê no mesmo hospital.

Entretanto, uma ultrassom identificou que os gêmeos ainda estavam "muito vivos", com batimentos cardíacos fortes e sem sofrimento. O resultado do exame fez com que eles fossem transferidos para o Hospital Monte Sinai, em Toronto, que é especializado em ressuscitar bebês nascidos a partir de 22 semanas.

No Canadá, a maioria dos hospitais não tenta salvar prematuros nascidos antes do período de 24-26 semanas.

CONTANDO OS MINUTOS

Shakina foi transferida, em trabalho de parto, com 21 semanas e 6 dias de gestação, com os bebês podendo nascer a qualquer momento. No local, ela foi informada de que se isso acontecesse alguns minutos antes de completar 22 semanas, não haveria nada que os médicos pudessem fazer pelos seus bebês.

A mulher sentiu uma forte contração meia hora antes da meia-noite, “achei que era isso, eles vão morrer e será por minha causa”, relatou a mãe.

Posterior ao alarme falso, Shakina adormeceu e acordou cerca de quinze minutos depois da meia-noite. Adiah, a menina, nasceu à 1h22 e Adrial veio logo depois, às 1h45. Como chegaram a completar exatas 22 semanas de idade gestacional os gêmeos foram reanimados com sucesso.

COMPLICAÇÕES E RECUPERAÇÃO PÓS PARTO

Após o parto, os dois foram diagnosticados com hemorragias cerebrais. Nos meses seguintes, os bebês enfrentaram problemas como sepse e controle de fluidos. O menino chegou a desenvolver problemas pulmonares e uma perfuração intestinal, que levou a uma infecção e a uma inflamação significativa em todo o corpo.

"Em meio a todo esse cenário de ouvir que a chance de sobrevivência é praticamente zero por cento, a chance de deficiência e que a deficiência significativa é realmente alta, estávamos apenas nos agarrando à nossa esperança e fé , confiando em Deus. Vimos os bebês quase morrerem diante de nossos olhos muitas vezes" contou Shakina, ao jornal Daily Mail.

Depois de 161 dias na UTI neonatal, Adiah recebeu alta e, uma semana depois, foi a vez de Adrial. Ambos saíram do hospital sem tubos de respiração ou alimentação.

Adiah é descrita pela mãe como uma menina alegre e divertida, que gosta de rir, tagarelar e ser abraçada. Já Adrial é mais atencioso e gosta de olhar para as coisas e pessoas fixamente.