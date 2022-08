Gato dá 'tapa' em comentarista esportivo durante participação ao vivo na Turquia; veja vídeo

A participação do comentarista esportivo Hüseyin Özkök na emissora turca A Spor foi interrompida por um motivo inusitado: o tapa de um gato. O profissional foi agredido pelo animal enquanto conversava ao vivo em um telejornal matinal da Turquia.

A situação provocou o riso da própria vítima e da apresentadora da atração. O registro do momento repercutiu nas redes sociais brasileiras. As informações são do portal Notícias da TV.

No vídeo, é possível observar que o comentarista conversava com a apresentadora, por videoconferência, quando o felino surge por trás dele. O animal olha para a câmera e, logo depois, estapeia a nuca do homem. Em seguida, o gato sai de cena.

Özkök ri e a apresentadora pergunta sobre a visita inesperada. "Você tem um pequeno convidado, eu acho. Você trouxe seu gato?". Em seguida, ele justifica: "Sim, é o gato da casa que estou hospedado".

Após a agressão, o comentarista continua as considerações esportivas em participação no Sabah S, programa matinal da emissora.

