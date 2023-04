Gás liberado por animais pode ter causado a morte de 19 mil vacas em explosão nos EUA

A morte de aproximadamente 19 mil vacas após uma explosão nos Estados Unidos, na última segunda-feira (10), pode ter acontecido devido ao superaquecimento de máquinas associado ao gás metano que é liberado pelos animais. A informação foi repassada por um xerife local à CNN.

Os animais estavam no South Fork Dairy, localizado no Texas, e o caso ainda é investigado. “Esta é uma perda devastadora que afetará muitos”, frisou Mandy Gfeller, juíza do condado de Castro, à CNN.

A juíza agradeceu o trabalho dos socorristas e de profissionais de região encaminhados para a ocorrência.

“Eu recomendo sua resposta rápida e pensamento rápido para ajudar a salvar vidas. Embora a perda de tantos animais e propriedades seja devastadora, estou muito agradecida por não ter havido perda de vidas humanas. Estou orando pela restauração da South Fork Dairy”, completou Mandy.

Relembre o caso

Na segunda (10), uma explosão e um incêndio numa fazenda de gado leiteiro resultou na morte de milhares de vacas e no ferimento de uma pessoa, conforme autoridades do condado de Castro.

“O número de cabeças de gado mortas na explosão e no incêndio ainda é estimado”, informou o xerife do condado de Castro, Salvador Rivera. O número apontado foi 19 mil. A pessoa ferida precisou de atendimento numa Unidade de Terapia Intensiva.

“Na chegada, foi determinado que uma pessoa estava presa lá dentro e os bombeiros conseguiram localizar a pessoa e removê-la do prédio. A pessoa foi levada para o Hospital UMC em Lubbock. Todos os funcionários foram contabilizados”, disse o escritório do xerife.