Garota é resgatada pela polícia depois de usar gesto de socorro popularizado no TikTok

Uma jovem da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que estava desaparecida, foi resgatada pela polícia do estado de Kentucky após pedir ajuda com gestos conhecidos no TikTok por representar violência doméstica. As informações são da CNN.

Na operação de resgate, a polícia prendeu um homem e o acusou de aprisionamento ilegal e posse retratando uma questão de desempenho sexual por menor, na quinta-feira (4).

Os pais da garota de 16 anos informaram o sumiço da filha no dia 2 de novembro, segundo declarou o Gabinete do Xerife do Condado de Laurel. Na quinta-feira, um motorista entrou em contato com a polícia para relatar ter visto uma garota em perigo em um veículo na rodovia.

“O motorista estava atrás do veículo e notou uma passageira fazendo gestos com as mãos que são conhecidos na rede social TikTok por representar violência em casa – eu preciso de ajuda – violência doméstica”, diz o comunicado publicado na sexta-feira pelo gabinete.

Pedido de socorro

Legenda: Gesto feito com a mão serve para indicar que a pessoa está em perigo Foto: Facebook/Canadian Women's Foundation

O gesto é feito com uma mão e pode ser usado por qualquer pessoa quando estiver em perigo, com ensina a publicação da Fundação das Mulheres Canadenses (Canadian Women’s Foundation). A pessoa deve levantar a mão com a palma voltada para fora, depois colocar o polegar na palma da mão e fechar os outros dedos para prender o polegar.

A polícia disse ao canal WYMT, afiliado da CNN, que a adolescente aprendeu o gesto no TikTok. A pessoa que fez a denúncia para o serviço de emergência seguiu o outro veículo por 11 quilômetros transmitindo informações para a polícia, de acordo com a emissora. Os policiais puderam, então, localizar o carro e resgatar a jovem.

Trajeto

Legenda: Polícia recebeu informações de um motorista para conseguir capturar o homem Foto: Facebook/Kentucky State Police

O suspeito levou a adolescente da Carolina do Norte para Ohio, onde tem família, revelou a polícia. O homem deixou Ohio depois que os parentes descobriram que a menina era menor de idade e constava como desaparecida.

“Não sabemos por quanto tempo enquanto vinham de Ohio ela ficou fazendo isso para outros motoristas, esperando que notassem que estava em perigo, mas finalmente alguém reconheceu”, disse Gilbert Acciardo, assistente do xerife do condado de Laurel.

