Força-tarefa de buscas pelo avião desaparecido com brasileiros é suspensa na Argentina

A Empresa Argentina de Navegação Aérea (Eana) comunicou, nesta segunda-feira (11), a suspensão da força-tarefa que fazia buscas pelo avião que desapareceu no País, na quarta-feira (6).

A aeronave de pequeno porte levava três brasileiros: o empresário Antônio Carlos Castro Ramos, o advogado Mário Pinho, e o médico Gian Carlos Nercolini. Familiares dos desaparecidos permanecem na Argentina, de onde acompanham os trabalhos.

A procura estava acontecendo por terra, céu e por mar, segundo a Eana. Conforme o g1, a ação contou com a participação de aproximadamente 300 pessoas, entre agentes da Força Aérea, a Marinha, o Exército e a Defesa Civil argentinos.

Empresa Argentina de Navegação Aérea Em nota Apesar de todo o esforço nos trabalhos de busca, não foi encontrado nenhum rastro da aeronave e de seus ocupantes. Diante da suspensão da operação, o Subcentro SAR Comodoro Rivadavia se mantém em estado de alerta.

A operação de busca e salvamento suspendeu o trabalho após seis dias de trabalho de "intensa busca, sem resultados positivos", detalhou a Eana, em nota.

ÚLTIMO SINAL

O avião RV-10 Executive sumiu na quarta-feira (6). Os brasileiros foram até a Argentina com intuito de comemorar o aniversário de um aeroclube do país. Partiram do aeroporto de El Calafate, na região da Patagônia, com destino a Trelew, no Sul argentino.

Legenda: Gian, Mário e Antônio são amigos e estavam à bordo da aeronave que desapareceu Foto: Reprodução

O grupo teria sido orientado a mudar de rota e parar em Puerto Deseado. De acordo com o presidente Aeroclube de El Calafate, Freddy Vignole, naquele momento já eram conhecidas as condições climáticas desfavoráveis para o trajeto previsto inicialmente.

Os brasileiros teriam decidido manter o percurso inicial. Durante o trajeto, o avião parou de se comunicar com a base aérea. O último contato aconteceu quando estavam em torno da Vila de Bahía Bustamante, em Chubut.