Filho de bilionário morre ao ser atingido por hélice de barco quando tentava salvar noiva no mar

O diretor do grupo bancário Banesco, Juan Carlos Escotet Alviarez, de 31 anos, morreu ao ser atingido pela hélice de um barco, durante uma competição de pesca em Key Largo, na Flórida, nos Estados Unidos. O caso aconteceu no sábado (12), quando ele tentou salvar a noiva, Andrea Montero, que havia caído no mar. As informações são do jornal O Globo.

Alviarez é filho do bilionário venezuelano Juan Carlos Escotet Rodriguez, fundador do Banesco, e estava com casamento previsto para novembro deste ano.

Sua noiva sobreviveu, mas sofreu uma batida na cabeça. O porta-voz da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, Jason Rafter, disse que ventos fortes no alto mar dificultaram o resgate.

Segundo o oficial, Montero não conseguiu lembrar se bateu sua cabeça no momento da queda ou se durante o salvamento.

Alviarez era herdeiro de um patrimônio líquido de US$ 3,5 bilhões, segundo a revista Forbes. O grupo bancário de Rodriguez, de 62 anos, atua na Venezuela, Panamá, República Dominicana, Porto Rico, Colômbia e Estados Unidos.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo