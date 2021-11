Famílias do Afeganistão vendem filhas para combater a fome

A crise humanitária no Afeganistão vem levando famílias a comercializarem as próprias filhas para combater a fome. Segundo reportagem da rede CNN, a pequena Parwana Malik. de apenas 9 anos, foi vendida para um homem de 55 anos, que se casará com ela.

A criança foi vendida em outubro passado por US$ 2.200, o equivalente a R$ 12,4 mil, na forma de ovelhas, terras e dinheiro. "Esta é sua noiva. Por favor, cuide dela. Por favor, não bata nela”, disse Abdul Malik, pai de Parwana, que já havia vendido a filha mais velha, de 12 anos, meses atrás.

Sua família viveu em um campo de refugiados afegãos na província de Badghis, nos últimos quatro anos, sobrevivendo com ajuda humanitária e trabalho braçal, o que rendia poucos dólares por dia. Com a chegada do Talibã no país, em agosto deste ano, a situação ficou ainda mais difícil.

A família não conseguiu mais pagar por necessidades básicas, como comida, à medida que a ajuda internacional encerrou. “Somos uma família de oito pessoas. Eu tenho que vender para manter outros membros da família vivos”, disse Malik.

Vergonha e preocupação

O pai de Parwana disse está “destruído” pela culpa, vergonha e preocupação. Para impedir que a venda fosse necessária, ele chegou a procurar trabalho em outra cidade e a pedir dinheiro emprestado a parentes. Além disso, sua esposa começou a implorar por comida para outros residentes do campo.

Casos como o de Parwana têm aumentado desde agosto. Embora casar crianças com menos de 15 anos seja ilegal no país, a prática é comum, especialmente nas partes mais rurais do Afeganistão.

Um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), divulgado esta semana, aponta que mais da metade da população enfrenta insegurança alimentar aguda no Afeganistão. Ao mesmo tempo, os preços dos alimentos estão disparando, os bancos estão ficando sem dinheiro e os trabalhadores sem salários.

