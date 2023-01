Família de oito pessoas, incluindo cinco crianças, é encontrada morta a tiros nos EUA

Três adultos e cinco menores foram encontrados mortos em uma casa na quarta-feira (4), em Enoch, em Utah. As informações foram divulgadas pela rede de TV americana Fox News.

Os policiais fizeram a descoberta enquanto conduziam uma “verificação de bem-estar” na residência, na comunidade agrícola de cerca de 8 mil habitantes situada no sudoeste do estado, a quase 400 quilômetros de Salt Lake City.

As autoridades locais não divulgaram mais detalhes sobre as mortes ou as circunstâncias do tiroteio.

“Neste momento, não acreditamos que haja uma ameaça ao público ou que haja algum suspeito à solta”, disseram autoridades da cidade em um comunicado na quarta-feira. A investigação continua.

