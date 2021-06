Família de médico brasileiro preso no Egito divulga carta de desculpas em inglês e árabe

A família do médico Victor Sorrentino, brasileiro detido no Egito após publicar vídeo constrangendo uma vendedora, divulgou carta em inglês e árabe pedindo desculpas pelo ocorrido.

De Porto Alegre, Sorrentino estava de passagem por Cairo, a capital do país, e divulgou imagens nas quais faz perguntas de cunho sexual a uma egípcia.

"Nós, Família Victor Sorrentino e em nome de Victor apresentamos um pedido oficial de desculpas à vítima, sua família e todos os que tocaram no assunto", diz parte da mensagem escrita, que também faz menção ao povo egípcio e aos "funcionários do Estado do Egito".

"Nossos mais sinceros sentimentos e empenho na reparação de todos os danos materiais e morais. Solicitamos o recebimento de nossas desculpas", continua a carta.

Legenda: Na carta, familiares do médico pedem desculpas formais às autoridades egípcias Foto: reprodução

Ao todo, oito pessoas assinaram a carta em apoio ao gaúcho. São eles: os pais de Victor, Migel e Maria Cristina Laindes Sorrentino, os irmãos Guilherme, Patricia e Daniela Sorrentino e a esposa Kamila Monteiro.

Gravação proibida

Victor Sorrentino é investigado por assédio sexual, segundo o Ministério Público do Egito. O caso, conforme os autos, aconteceu no dia 24 de maio, quando ele gravou imagens em uma loja local.

No último dia 1º de junho, o governo local informou que a detenção do médico seria prorrogada por mais quatro dias. Atualmente, ele está em um prédio público.

A família de Victor, inclusive, chegou ao Egito ainda na quarta (3). Segundo a advogada do médico, uma equipe jurídica foi disponibilizada e o passaporte do brasileiro já foi devolvido.

Vídeo entre ativistas

O vídeo de Victor foi divulgado no Instagram, plataforma na qual acumula mais de um milhão de seguidores.

Durante uma venda, enquanto uma vendedora o explicava sobre como ocorre a fabricação do papiro, Victor riu com os amigos em tom de deboche.

Victor Sorrentino Médico "Vocês gostam mesmo é do bem duro, né? E comprido também fica legal, né?"

Ainda no dia seguinte, no dia 25 de maio, Sorrentino retornou ao local e gravou, dessa vez pedindo desculpas à moça ao afirmar que era "um cara muito brincalhão".

No entanto, o vídeo inicial se espalhou na Internet, chegando às autoridades egípcias após força-tarefa entre ativistas dos direitos das mulheres.