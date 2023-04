Família de brasileira morta após dois acidentes de carro arrecada R$ 151 mil para translado do corpo

A família de Eduarda Romano da Silva, 21, que morreu no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, conseguiu os US$ 30 mil necessários para trazer o corpo da jovem ao Brasil. A informação foi dada pelo tio dela, Salmo Vieira, ao g1. Convertido na cotação atual, o valor chega a R$ 151,5 mil e foi arrecadado por meio de uma "vaquinha" online.

Eduarda morreu nessa terça-feira (18), atropelada, após ser envolvida em dois acidentes de carro em sequência. Natural de Itaguari, no interior de Goiás, ela parou para trocar o pneu do próprio carro quando sofreu uma batida de outro veículo. Logo em seguida, um terceiro carro a atingiu e a matou quase que instantaneamente.

"Estamos preparando para transportar o corpo até a nossa cidade, Itaguari. Quero agradecer todo apoio, as doações. A população aqui no nosso município, a prefeitura de modo geral, todos aqui estão ajudando e apoiando a nossa família. Aqui, vamos ter um velório digno dela", disse o tio.

Ele acrescentou que a sobrinha planejava cursar faculdade, viajar mais, trabalhar e voltar ao Brasil. Ela morava há mais de quatro anos com a mãe, nos EUA. "Ela sempre falava que lá [nos Estados Unidos] é muito corrido", disse Salmo.

Embora a família tenha conseguido o dinheiro para o procedimento, ainda não há data para a chegada do corpo de Eduarda ao Brasil. O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Atlanta, afirmou que está à disposição para prestar assistência consular aos familiares.

Acidente em Marietta

Os acidentes aconteceram na rodovia interestadual 75, em Marietta, cidade em que Eduarda morava com a mãe. A família relatou que, no momento da colisão, a jovem estava indo para a academia quando o pneu do carro dela furou. "Ela parou para trocar [o pneu] e, neste momento, outro veículo atingiu o carro dela", contou o tio.

Salmo deu detalhes da segunda colisão. Disse que, na primeira batida, ninguém se feriu. Contudo, após o primeiro acidente, enquanto a sobrinha e o motorista do outro veículo estavam parados do lado de fora, ambos foram atropelados por outro carro e morreram no local.