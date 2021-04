Falso festival de música gera aglomeração e confusão na Bélgica após brincadeira de Dia da Mentira

O Parque De la Cambre, um dos mais populares de Bruxelas, na Bélgica, foi palco de uma brincadeira de Dia da Mentira desastrosa na tarde desta quinta-feira (1º). Após o anúncio de um falso festival de música, milhares de pessoas se aglomeraram no local e tiveram de ser dispersadas pela Polícia montada, o que gerou correria e deixou feridos.

O evento fictício, batizado de La Boum (A Festa), anunciava, nas redes sociais, que haveria "oito palcos, 100 DJs de renome internacional [Calvin Harris, DJ Snake e Skrillex, por exemplo] e zero regras do coronavírus".

Anônimos, os organizadores deixaram claro que se tratava de uma piada do Dia da Mentira, "que tem por objetivo zombar de determinadas medidas tomadas no contexto da pandemia do coronavírus". Mesmo assim, milhares de pessoas confirmaram interesse no evento.

O Ministério Público de Bruxelas, afirmando que a piada era perigosa, abriu uma investigação para identificar os organizadores da La Boum no fim de março. A administração de Bruxelas também emitiu comunicados dizendo que o festival era "falso e não autorizado".

Medidas contra a Covid-19

Com o intuito de diminuir o contágio de Covid-19, a Bélgica já proibiu a reunião de mais de dez pessoas ao ar livre — número reduzido para seis na semana passada devido à alta no número de novos casos da doença.

Na quarta-feira, a Polícia voltou a avisar que o evento era apenas uma piada e que estaria no parque "para impedir quaisquer reuniões ilegais, no caso de algumas pessoas tentarem ir à festa mesmo assim".

O feriado, contudo, atraiu milhares de pessoas para o parque — elas, na ausência de um festival com DJs, mas em plena primavera, com céu azul e temperaturas acima dos 20º C, fizeram a sua própria festa. As TVs e redes sociais mostraram uma multidão de jovens dançando e festejando no local.

Chegada da Polícia

A Polícia chegou por volta das 17h (horário local, 12h no Brasil), tentando fazer a dispersão das aglomerações. Parte da multidão começou a atirar garrafas e outros objetos nos agentes em recusa à ação. Os policiais, em resposta, usaram canhões de água, spray de pimenta e gás lacrimogêneo.

A Polícia montada também interveio, provocando correrias. Imagens mostraram frequentadores sendo atropelados pelos cavalos e pessoas sangrando após os conflitos.

O prefeito da cidade de Bruxelas, Philippe Close, escreveu, por volta das 18h30, em uma rede social que aglomerações "não serão toleradas" enquanto o país estiver lutando para combater a pandemia do novo coronavírus.

"Quem não seguir as ordens da polícia corre o risco de ser preso e processado", escreveu o prefeito, que agradeceu "às pessoas que seguem as regras há mais de um ano" e à Polícia "pelo trabalho difícil".

Às 19h30, a assessoria da polícia afirmou que quatro pessoas foram presas e três policiais ficaram feridos. Não havia informação sobre o número de frequentadores feridos.

Outro evento convocado

Outro evento não autorizado, a L'Abîme (O Abismo, em tradução), também foi convocado para ocorrer no Parque Cinquentenário, nas proximidades da Comissão Europeia, nesta sexta-feira (2).

Os organizadores dizem que a festa tem como objetivo resguardar a "necessidade vital" dos jovens de festejar "num parque, ao ar livre", diferentemente do festival La Boum, no qual a mentira era explícita.

"Reivindicamos nosso direito de nos reunirmos como cidadãos informados e livres. É um dos pilares da nossa Constituição, das nossas liberdades fundamentais. Da nossa humanidade", afirma a convocatória. "Nós só queremos festejar como se fosse a última vez. Como se amanhã pudéssemos sucumbir a um vírus que surgiu do nada", afirmam, acrescentando que não querem "transbordamento" ou "transtorno".

Até a noite desta quinta, 3 mil internautas marcaram interesse e 968 confirmaram presença no evento. A Polícia de Bruxelas solicitou que as pessoas divulgassem o aviso de que o evento não está permitido.