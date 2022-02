Explosões são ouvidas em Abu Dhabi horas após jogo do Palmeiras pelo Mundial de Clubes

A cidade de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, foi atingida por pelo menos duas explosões nesta terça-feira (8), segundo informações do canal Band TV. As causas ainda não são conhecidas.

As explosões teriam ocorrido a cerca de 20 km do hotel onde a delegação do Palmeiras está hospedada. O time paulista está na cidade para o Mundial de Clubes da Fifa e, também nesta terça, se classificou para a final do campeonato após vencer por 2 a 0 o egípcio Al Ahly.

Pouco tempo após os primeiros relatos das explosões, o clube Palmeiras utilizou suas redes sociais para dizer que está tudo bem com a delegação, já de volta ao hotel após a partida.

Cidade é monitorada

Segundo informações do Uol, Abu Dhabi vem sendo monitorada pela Fifa por ser uma área de conflito militar. No dia 24 de janeiro, dois mísseis balísticos disparados pelos rebeldes huthis do Iêmen foram interceptados e destruídos pelos Emirados Árabes na região. Houve também ataques dos huthis à Arábia Saudita.