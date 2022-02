Explosão em Abu Dhabi foi provocada por recipiente de gás e não deixou feridos

Uma explosão de gás sacudiu Abu Dhabi na madrugada de terça (8) para esta quarta-feira (9) não registrou vítimas, mas expôs o temor crescente de novos ataques dos rebeldes huthis do Iêmen, que lançaram drones e mísseis contra os Emirados Árabes Unidos.

Após o impacto, no Centro da cidade, a embaixada dos Estados Unidos divulgou um alerta de segurança. A agência oficial WAM, no entanto, informou que foi "uma explosão de um recipiente de gás" que não deixou feridos e as autoridades pediram para que as pessoas "não divulguem boatos".

Mais tarde, em outro comunicado, a embaixada americana advertiu para "informações sobre um possível ataque de míssil ou drone" em Abu Dhabi, que recebe atualmente o Mundial de Clubes da Fifa.

Mundial de clubes

As explosões teriam ocorrido a cerca de 20 km do hotel onde a delegação do Palmeiras está hospedada. O time paulista está na cidade para o Mundial de Clubes da Fifa e, também nesta terça, se classificou para a final do campeonato após vencer por 2 a 0 o egípcio Al Ahly.

Pouco tempo após os primeiros relatos das explosões, o clube Palmeiras utilizou suas redes sociais para dizer que está tudo bem com a delegação, já de volta ao hotel após a partida.

Cenário de alerta

O país do Golfo está em alerta desde que um ataque de drones e mísseis dos rebeldes huthis matou três trabalhadores migrantes em Abu Dhabi em 17 de janeiro.

"O ataque não causou baixas e os restos dos mísseis balísticos interceptados e destruídos caíram em áreas separadas ao redor do emirado de Abu Dhabi", anunciou à época o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes.