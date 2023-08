Esposa é indiciada por tentar matar o marido colocando alvejante no café dele nos EUA

Uma mulher do estado do Arizona, nos Estados Unidos, foi indiciada por tentativa de homicídio após envenenar, durante meses, o café que era servido ao marido com alvejante.

Melody Felicano Johnson foi indiciada frente ao júri por tentativa de homicídio em primeiro grau, tentativa de agressão gravada e envenenamento de bebida ou comida. Ela negou as acusações na última sexta-feira (4).

Segundo as investigações, o marido da acusada, Roby Johnson, começou a notar um gosto estranho no café em março, quando ambos moravam na Alemanha.

Ele é militar da Força Aérea dos Estados Unidos e estava em serviço no país europeu. A declaração de causa provável do crime dá conta de que o casal ainda morava com o filho, mas estaria se divorciando.

Com a suspeita de envenenamento, Roby usou um teste de cloro para a piscina para descobrir que a cafeteira deles "apresentava altos níveis do produto". A investigação consta no processo que tramita na justiça dos EUA.

Flagra

Ainda de acordo com os documentos, o militar teria colocado câmeras escondidas pela casa, que flagraram Melody "pegando alvejante, despejando em um recipiente, e depois indo até a cafeteira".

A investigação revela ainda que o marido diz que a mulher estava tentando envenená-lo para receber vantagens com a morte dele.

A fiança de Melody está fixada em US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão na cotação atual). O alto valor, segundo os investigadores, é devido à recente atividade financeira da mulher.

Ela teria comprado recentemente uma casa nas Filipinas, no sudeste asiático, para ficar perto da família. A justiça considerou isso como um risco de fuga. Melody está presa no Arizona no condado de Pima.