Especialistas investigam misterioso 'ovo dourado' encontrado no fundo do oceano no Alasca; entenda

Um "ovo de ouro" foi encontrado no fundo do oceano, no Alasca, por pesquisadores da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, em inglês). O artefato é macio ao toque como tecido de pele.

"Este orbe dourado, provavelmente uma casca de ovo, tocou um acorde imaginativo para muitos que assistiram ontem”, escreveu a NOAA no X, antigo Twitter. Os especialistas ainda não sabem exatamente o que é o artefato, mas sugerem que pode ser uma casca de ovo ou restos de uma esponja marinha.

Assuntos relacionados

O "ovo de ouro" foi encontrado a cerca de três quilômetros de profundidade durante expedição transmitida online, em 30 de agosto.

Os pesquisadores buscavam registrar áreas do oceano ainda não vistas pelo homem. Durante a transmissão, pesquisadores ainda brincaram comparando o orbe dourado com o seriado americano Arquivo X.

“Quando nosso conhecimento coletivo não consegue identificá-lo, é algo estranho”, concluiu um membro da equipe.