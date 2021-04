Espanha diz que vai doar 7,5 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 para América Latina

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou nesta quarta-feira (21) que seu país vai doar ao menos 7,5 milhões de vacinas contra a Covid-19, em 2021, para países latino-americanos.

"A Espanha vai disponibilizar para América Latina e Caribe entre 5% e 10% do total de vacinas contra a covid-19 que nosso país vai receber este ano, o que representará ao menos 7,5 milhões de doses até o final de 2021", disse durante a Cúpula Ibero-americana que acontece em Andorra.

Sánchez acrescentou que "o acesso à vacina deve ser igualitário e universal". As doses, afirmou, serão entregues quando a Espanha chegar "à marca de 50% da população vacinada". O governo espanhol tem como objetivo vacinar 70% dos 47 milhões de espanhóis até agosto.

Distribuição

O líder socialista explicou que as vacinas serão entregues pelo Covax, o mecanismo da Organização Mundial da Saúde (OMS) para uma distribuição igualitária das vacinas.

Por sua vez, será a Organização Pan-americana da Saúde (Opas) que distribuirá "as doses de acordo com as necessidades de cada país", apontou.

Assim como outros países europeus, a Espanha sofreu atrasos na chegada das vacinas. Até o momento, 3,6 milhões de pessoas receberam as doses, 7,6% da população.

Madri mostrou sua intenção no passado de doar vacinas aos países menos favorecidos.

Cúpula

A Cúpula Ibero-americana realizada em Andorra, pequeno estado europeu entre Espanha e França, busca principalmente ampliar o acesso às vacinas dos países latino-americanos, em um momento em que a região é afetada por uma nova onda do coronavírus.

Devido à crise de saúde, quase todos os líderes latino-americanos participam por teleconferência.